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HOME WOMEN FOOD

Cappucino, Latte, atau Macchiato: Apa Sih Bedanya?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |21:03 WIB
Cappucino, Latte, atau Macchiato: Apa Sih Bedanya?
Ilustrasi beda cappucino, latte dan macchiato. (Foto: dok Magnific/jannoon028)
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JAKARTA - Pernahkah kamu berdiri lama di depan kasir kedai kopi karena bingung mau pesan apa? Menu seperti cappucino, latte, dan macchiato memang selalu ada, dan ketiganya punya satu kesamaan, yakni sama-sama dibuat menggunakan espresso sebagai bahan dasarnya.

Melansir Healthline, meski lahir dari "rahim" yang sama, ketiga minuman ini punya karakter, rasa, hingga kandungan gizi yang jauh berbeda. Yuk, bedah satu per satu agar kamu tidak salah pesan lagi!

Perbedaan Cappucino, Latte, dan Macchiato

1. Beda Racikan, Beda Rasa

Kunci utama yang membedakan ketiga minuman ini adalah rasio antara espresso, susu panas (steamed milk), dan busa susu (milk foam).

  • Cappucino: Minuman ini adalah simbol keseimbangan. Cappucino diracik dengan perbandingan yang setara, yaitu sepertiga espresso, sepertiga susu panas, dan sepertiga busa susu. Hasilnya? Kopi dengan tekstur yang kental, lembut, dan kaya rasa.
  • Latte: Dalam bahasa Italia, caffè latte secara harfiah berarti "kopi susu". Latte dibuat dengan mencampurkan satu takar espresso dengan susu panas dalam jumlah banyak, lalu diakhiri dengan lapisan tipis busa di atasnya. Karena dominasi susu inilah, latte punya rasa kopi yang paling ringan dan cenderung sedikit manis.
  • Macchiato: Secara tradisional, makiato adalah satu takar espreso yang hanya diberi sedikit "noda" atau percikan susu. Karena susunya sangat sedikit, rasa kopinya sangat pekat dan kuat. Porsinya pun biasanya disajikan dalam cangkir kecil.

2. Kandungan Kafein: Mana yang Paling Bikin Melek?

Mungkin kamu menebak macchiato punya kafein paling tinggi karena rasanya paling pahit. Ternyata, faktanya tidak demikian!

Untuk ukuran gelas sedang (sekitar 475 ml), cappucino dan latte memiliki kandungan kafein yang sama persis, yaitu sekitar 173 miligram (mg). Hal ini wajar karena keduanya sama-sama menggunakan satu takar espresso.

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Topik Artikel :
kopi macchiato latte cappucino
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