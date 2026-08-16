Studi: Minum Kopi Terbukti Bikin Massa Otot Lebih Tinggi

JAKARTA - Kopi adalah salah satu minuman yang paling populer di dunia. Penelitian telah menunjukkan bahwa minum kopi dapat menurunkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Meski begitu, bagaimana cara kerja biologis di balik manfaat tersebut sebenarnya masih belum sepenuhnya dipahami.

Nah, sebuah penelitian terbaru dari University of Oulu, Finlandia, menemukan bahwa kebiasaan meminum kopi rupanya berkaitan dengan komposisi tubuh dan penanda metabolisme yang lebih sehat. Tidak hanya itu, studi ini juga menemukan efek yang berbeda terhadap hormon seks pada pria dan wanita.

Massa Otot Lebih Besar, Lemak Lebih Sedikit

Minuman kopi. (Foto: dok Magnific)

Melansir dari News Medical, penelitian ini menganalisis data dari 2.264 orang berusia 46 tahun di Finlandia. Para peneliti melihat bagaimana kebiasaan minum kopi berdampak pada profil metabolisme, risiko penyakit kardiometabolik, dan hormon seks mereka.

Hasilnya cukup menarik. Walaupun memiliki indeks massa tubuh (IMT) yang serupa, mereka yang meminum lebih banyak kopi ternyata memiliki kadar lemak total dan lemak viseral (lemak yang mengelilingi organ dalam perut) yang lebih rendah. Selain itu, massa otot rangka mereka juga terbukti lebih besar dibandingkan orang yang lebih jarang minum kopi.

Dampak pada Hormon Pria dan Wanita

Pada pria maupun wanita, konsumsi kopi yang lebih tinggi dikaitkan dengan lebih rendahnya kadar asam amino rantai bercabang di dalam darah. Asam amino ini adalah penanda biologis yang kerap dihubungkan dengan resistensi insulin dan risiko diabetes tipe 2 jika kadarnya terus-menerus tinggi.