5 Langkah Simpel Cepat Rileks: Dari Pijat Titik Anmian hingga Stop Kopi Sore

JAKARTA - Pernahkah kalian merasa lelah setelah bekerja seharian, namun sangat sulit tidur? Padahal kalian harus kembali bekerja atau beraktivitas keesokan harinya. Bisa jadi hal itu karena pikiran dan badan kalian yang tidak rileks dan membuat tubuh membaca bahwa badan masih beraktifitas.

Jika kamu sering mengalami hal tersebut, mungkin tips yang satu ini cocok dicoba oleh kamu agar tubuh bisa semakin rileks sebelum tidur dan masuk mode istirahat. Dokter sekaligus influencer kesehatan Cecep Hermawan dalam unggahan video di akun Instagramnya membagikan sebuah langkah sederhana yang dapat dipraktikkan di rumah untuk membantu tubuh lebih cepat rileks dan siap masuk ke mode istirahat.

Titik Anmian dan Teknik Pernapasan

Ia mengungkapkan bahwa kunci merangsang rasa kantuk terletak pada penekanan titik saraf tertentu di area kepala yang dikombinasikan dengan teknik pernapasan khusus. "Titik di belakang kuping ini bikin kalian gampang tidur. Titiknya ada di sini, di antara tulang belakang kuping sama dasar tengkorak,” kata dr. Cecep, dikutip Jumat (14/8/2026).

Dokter Cecep menjelaskan bahwa titik tersebut dikenal sebagai titik Anmian, sebuah area yang berada pada jalur sistem saraf otonom manusia. Memberikan stimulasi lembut pada area tersebut diyakini mampu memicu respons fisik untuk beralih dari kondisi siaga menjadi lebih tenang.

“Titik Anmian ada di jalur saraf yang nyambung ke sistem saraf otonom kita. Tekanan lembut di situ diduga bantu geser tubuh dari mode siaga ke mode istirahat,” katanya.