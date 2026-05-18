Insomnia Menyerang, Ini Cara Ampuh Mengatasinya

JAKARTA - Insomnia seringkali menjadi sebuah gangguan di tengah rasa lelah. Di saat badan sudah letih dan ingin istirahat, namun sulit tidur. Ada satu cara yang bisa dilakukan untuk melawan insomnia tersebut.

Dalam klip video podcast Raditya Dika yang diunggah di akun instagramnya, salah satu edukator sekaligus pelatih dan pemilih tidur terkemuka Indonesia, Vishal Dasani membagikan cara atasi insomnia.

Vishal mengatakan, salah satu kesalahan orang yang mengalami insomnia adalah mencoba tidur. Sebaiknya, dalam kondisi tersebut justru tetap terjaga, tak perlu memaksakan untuk coba tidur. Ia menyebut, cara itu merupakan bagian dari CBTI (Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia).

“Mencoba tidur itu sendiri. Dimelekin aja, itu merupakan salah satu bagian dari CBTI. CBTI itu adalah salah satu treatment yang sudah secara klinis terbukti manjur untuk mengatasi insomnia. Itu merupakan bagian dari paradox approach, di mana yang disarankan itu adalah daripada mencoba tidur, lebih baik stay awake,” kata Vishal, dikutip Minggu (17/5/2026).

Ia menuturkan, saat mencoba untuk tidak tidur ketika insomnia akan membuat otak berhenti melawan, hingga akhirnya mudah tertidur. “Pada saat itu terjadi, otak itu akan berhenti melawan dan dia akan lebih mudah untuk tertidur. Jadi itu memang ada approach-nya,” ucapnya.

Beranjak dari Kasur Jika Insomnia Datang