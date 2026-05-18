Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Insomnia Menyerang, Ini Cara Ampuh Mengatasinya

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |10:00 WIB
Insomnia Menyerang, Ini Cara Ampuh Mengatasinya
Ilustrasi insomnia. (Foto: dok Freepik/lookstudio)
A
A
A

JAKARTA - Insomnia seringkali menjadi sebuah gangguan di tengah rasa lelah. Di saat badan sudah letih dan ingin istirahat, namun sulit tidur. Ada satu cara yang bisa dilakukan untuk melawan insomnia tersebut.

Dalam klip video podcast Raditya Dika yang diunggah di akun instagramnya, salah satu edukator sekaligus pelatih dan pemilih tidur terkemuka Indonesia, Vishal Dasani membagikan cara atasi insomnia.

Vishal mengatakan, salah satu kesalahan orang yang mengalami insomnia adalah mencoba tidur. Sebaiknya, dalam kondisi tersebut justru tetap terjaga, tak perlu memaksakan untuk coba tidur. Ia menyebut, cara itu merupakan bagian dari CBTI (Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia).

“Mencoba tidur itu sendiri. Dimelekin aja, itu merupakan salah satu bagian dari CBTI. CBTI itu adalah salah satu treatment yang sudah secara klinis terbukti manjur untuk mengatasi insomnia. Itu merupakan bagian dari paradox approach, di mana yang disarankan itu adalah daripada mencoba tidur, lebih baik stay awake,” kata Vishal, dikutip Minggu (17/5/2026).

Ia menuturkan, saat mencoba untuk tidak tidur ketika insomnia akan membuat otak berhenti melawan, hingga akhirnya mudah tertidur. “Pada saat itu terjadi, otak itu akan berhenti melawan dan dia akan lebih mudah untuk tertidur. Jadi itu memang ada approach-nya,” ucapnya.

Beranjak dari Kasur Jika Insomnia Datang

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/612/3166586//insomnia-Rv36_large.jpg
Anti Insomnia, 5 Kebiasaan Ini Bikin Tidur Lebih Lelap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/483/3166584//tidur-7eRW_large.jpg
Tidur Nyenyak! 5 Langkah Mudah Atasi Insomnia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166321//insomnia-jWAd_large.jpg
4 Cara Mengatasi Insomnia di Rumah, Gangguan Tidur yang Dialami Tasya Farasya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement