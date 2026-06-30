Mengenal Penyakit Lyme yang Diidap Bella Hadid, Bisa Bikin Kelelahan hingga Penurunan Kondisi Mental

ARTIS global Bella Hadid menceritakan perjuangannya melawan penyakit Lyme. Kabar itu pun langsung menuai sorotan di media sosial.

Apalagi, masih banyak yang belum mengenal jelas penyakit bernama Lyme ini. Lantas apa itu Lyme? Simak ulasannya berikut ini.

1. Bella Hadid Kena Lyme

Setelah ramai dibahas di media sosial, dokter yang sering membagikan edukasi kesehatan Adam Prabata, ikut memberikan penjelasan mengenai penyakit yang diidap Bella Hadid. Awalnya, informasi mengenai kondisi Bella Hadid dibagikan akun X @OkMagazineUSA.

Dalam unggahannya disebutkan bahwa Bella Hadid masih berjuang melawan isolasi dan depresi berat akibat penyakit Lyme dan penyakit kronis yang dideritanya. Unggahan tersebut juga menyebutkan berbagai spekulasi dan diagnosis dari netizen terkait kondisi Bella.

Menanggapi ramainya perbincangan tersebut, dokter Adam Prabata memberi penjelasan soal penyakit yang diidap Bella. Menurut dr. Adam, penyakit Lyme memang bisa menimbulkan kondisi kronis.

“Postingan mengenai Bella Hadid terkena Lyme Disease memicu perdebatan di media sosial. Salah satunya adalah mengenai apakah benar ada kondisi kronik pada Lyme disease,” tulis Adam.