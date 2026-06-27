Mengenal Manfaat Dry Food untuk Kesehatan Gigi Kucing, Ini Kata Dokter Hewan

PEMILIK kucing kerap memilih dry food atau makanan kering karena dinilai praktis dan disukai anabul. Namun, di balik kepraktisannya, makanan kering ternyata juga bermanfaat bagi kesehatan kucing.

Dikutip dari MR. VET, Dokter hewan bernama Athena Gaffud menjelaskan, dry food diproduksi melalui proses pemanggangan. Bahan kering dan basah dicampur hingga menjadi adonan, kemudian dipanaskan, didinginkan, dan dikemas sebelum dipasarkan.

“Dry food dibuat dengan cara dipanggang. Bahan kering dan basah dicampur bersama dan membentuk adonan. Kemudian ada perlakuan termal di sana. Dari situ, makanan kucing baru didinginkan hingga akhirnya dikemas,” ujar Athena Gaffud.

1. Manfaat Dry Food

Athena Gaffud mengungkap, salah satu manfaat yang didapat dari dry food adalah menjaga kebersihan gigi kucing. Menurutnya, tekstur makanan kering membuat kucing perlu mengunyah lebih lama dibandingkan saat mengonsumsi makanan basah.

Proses mengungyah tersebutlah yang dapat mengurangi penumpukan plak dan karang gigi pada kucing. Namun, pemilik tetap disarankan menjaga kesehatan gigi kucing melalui pemeriksaan rutin ke dokter hewan.

Pasalnya, makanan saja tidak selalu cukup untuk mencegah masalah gigi. Selain itu, dry food juga dikenal memiliki masa simpan yang lebih panjang dibandingkan wet food.

Selama disimpan dengan benar, makanan kering tidak mudah rusak meski diletakkan pada suhu ruangan dalam waktu tertentu. Hal ini juga dapat membantu mengurangi pemborosan makanan.