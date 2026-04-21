Benarkah Pelihara Kucing Jadi Sumber Penyakit? Ini Penjelasan Dokter

JAKARTA - Memelihara hewan kesayangan seperti kucing sering dikaitkan dengan munculnya penyakit berbahaya. Namun, ternyata banyak mitos dan salah kaprah yang jarang diketahui masyarakat hingga cenderung menyalahkan hewan yang dipelihara dan dianggap sebagai sumber penyakit.

Hal ini salah satunya dibahas oleh Dokter Tubagus Siswadi, yang sering membagikan konten seputar kesehatan di akun X. Lewat akun @tb_siswadi, ia membahas anggapan yang sering beredar bahwa memelihara kucing bisa menyebabkan penyakit berbahaya.

Tubagus menjelaskan soal toksoplasmosis yang sering dikaitkan dengan kucing. Ia menegaskan bahwa penyakit tersebut bukan disebabkan oleh virus, melainkan parasit bernama Toxoplasma gondii.

Meski kucing merupakan “inang utama” parasit tersebut, bukan berarti kucing adalah sumber utama penularan. Ia menjelaskan, penularan toksoplasma lebih sering terjadi melalui daging mentah atau setengah matang dan sayuran yang tidak dicuci bersih.

Sementara dari kucing, penularan hanya bisa terjadi melalui kotorannya, itu pun dengan kondisi tertentu.