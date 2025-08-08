Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hari Kucing Sedunia, Intip 5 Artis Pecinta Anabul

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |19:54 WIB
Hari Kucing Sedunia, Intip 5 Artis Pecinta Anabul
Hari Kucing Sedunia, Intip 5 Artis Pecinta Anabul (Foto: Instagram)
JAKARTA - Tanggal 8 Agustus ditetapkan sebagai Hari Kucing Sedunia yang jatuh hari ini pada Jumat. Ini merupakan bentuk perayaan persahabatan antara kucing dan manusia dan dirayakan di seluruh dunia.

Kucing sendiri merupakan hewan menggemaskan dan banyak disukai orang-orang. Para artis Indonesia pun banyak yang memelihara anabul ini karena kelucuan mereka yang bisa menghibur hari-hari di kala penat.

Tak tanggung-tanggung, kucing peliharaan para artis ini pun ada yang dari berbagai ras hingga bernilai puluhan juta rupiah.

Penasaran, siapa saja artis yang memiliki peliharaan kucing yang menggemaskan? Berikut informasinya dirangkum, Jumat (8/8/2025):

1. Raditya Dika

Komika sekaligus penulis Raditya Dika dikenal memiliki banyak peliharaan kucing. Salah satunya yang jadi sorotan ialah kucing berjenis sphynx atau kucing tanpa bulu.

kucing

Lewat Instagram-nya, suami Anisa Azizah ini kerap membagikan keseruannya bermain dengan kucing tanpa bulu ini. Kucing tersebut dikenal unik bahkan memiliki harga yang fantastis mencapai puluhan juta rupiah.

2. Ayudia Bing Slamet

Artis Ayudia Bing Slamet juga memiliki peliharaan kucing berjenis British shorthair. Kucing tersebut nampak menggemaskan dengan bulu berwarna abu-abu.

Ayudia pun memberi nama kucingnya Garlic bahkan sering menjadi mainan sang putra, Sekala. Kucing ini juga termasuk jenis yang banyak disukai orang-orang.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
