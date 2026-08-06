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Tiga Cara Seru Atasi Burnout ala Prilly Latuconsina, Simak Yuk!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |12:05 WIB
Tiga Cara Seru Atasi Burnout ala Prilly Latuconsina, Simak Yuk!
Prilly Latuconsina. (Foto: dok Instagram/prillylatuconsina96)
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JAKARTA - Burnout bukan sekadar rasa lelah biasa setelah melewati minggu yang sibuk, melainkan kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental secara menyeluruh akibat tekanan berkepanjangan. Mengenali tanda-tandanya sejak dini adalah langkah awal yang sangat krusial sebelum tubuh dan pikiran benar-benar dipaksa berhenti bekerja. 

Artis Prilly Latuconsina membagikan tips seru saat dirinya merasa burnout. Lewat akun Instagram pribadinya, Prilly mengungkapkan cara-cara seru dan asyik yang bikin mood bangkit kembali saat burnout. Yuk simak tips-tipsnya!

Tips Atasi Burnout ala Prilly

1. Training Freediving

training freediving
Training freediving. (Foto: dok Magnific)

Prilly mengatakan, saat sedang training freediving, tahan napas, diam di kedalaman tertentu detak jantung akan melambat dan tubuh efektif, sehingga tubuh jadi lebih rileks dan lebih tenang. “Freediving menuntut kita harus fokus, jadi kita fokus ke diri kita, ke sekitar kita, sehingga pikiran-pikiran yang bikin burnout sementara hilang dari kepala. Nanti setelah training, efeknya badan lebih rileks, jadi lebih gampang tidur,” ucapnya.

2. Nonton Series/Film Favorit

nonton film
Ilustrasi nonton film. (Foto: dok Magnific/tirachardz)

Prilly mengungkapkan, cara selanjutnya saat burnout adalah menonton series atau film favoritnya. “Bisa jadi juga yang pernah aku tonton, tapi tonton ulang lagi, karena nonton series yang ngebuat aku nyaman atau bahkan film, itu juga ngebuat aku lebih rileks, lebih nyaman, dan ada hiburan lain selain mikirin sesuatu yang bikin aku burnout,” katanya.

Ia membeberkan, biasanya series atau film yang ditonton adalah romantic comedy atau romcom. “Jadi jangan nonton yang tambah mikir yah, justru nonton series-nya tuh yang bikin ketawa atau comfort movie kamu. Itu untuk nge-distract perasaan atau pikiran yang bikin burnout,” ucapnya.

3. Belanja Barang yang Nggak Penting

belanja
Ilustrasi belanja barang. (Foto: dok Magnific)

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