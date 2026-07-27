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Bukan Libur saat Weekend, Trik Ini Ampuh Hilangkan Burnout

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |14:00 WIB
Bukan Libur saat <i>Weekend</i>, Trik Ini Ampuh Hilangkan Burnout
Ilustrasi burnout. (Foto: dok Magnific/ DC Studio)
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JAKARTA - Bekerja atau melakukan aktivitas yang sama berulang kali dan rutinitas padat memicu timbulnya burnout. Burnout adalah kelelahan fisik dan mental yang terjadi akibat kurangnya waktu istirahat.

Bagaimana memulihkannya agar kembali semangat saat beraktivitas? Faktanya, pemulihan burnout membutuhkan waktu mulai dari 4 minggu hingga 3 tahun, tergantung pada seberapa parah kondisinya. Memahami ekspektasi waktu ini sangat penting agar kamu benar-benar bisa pulih dan tidak terus-terusan merasa frustrasi.

Apa Itu Burnout?

Burnout bukan sekadar merasa lelah setelah seminggu bekerja keras. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikannya sebagai fenomena di tempat kerja akibat stres kronis yang tidak tertangani dengan baik. Ada tiga tanda utamanya:

  • Merasa kehabisan energi atau sangat kelelahan.
  • Merasa berjarak, sinis, atau tidak lagi peduli dengan pekerjaanmu.
  • Merasa tidak efektif, seolah-olah apa yang kamu kerjakan tidak ada hasilnya atau tidak penting.

Bedanya Burnout, Stres, dan Depresi

  • Stres terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak tekanan. Kamu merasa kewalahan, tapi tetap peduli.
  • Burnout merasa kurang energi, kurang motivasi, dan kurang tujuan. Kamu merasa kosong, bukan sekadar kelebihan beban.
  • Depresi mempengaruhi seluruh area kehidupanmu, sedangkan burnout biasanya berpusat pada pekerjaan. Walaupun kalau sudah parah, bisa merembet ke hubungan pribadi dan kesehatan.

Kenapa Libur saat Weekend Tidak Cukup?

Liburan singkat memang bisa meredakan stres sesaat. Namun, burnout adalah penumpukan kelelahan yang terjadi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Berharap liburan beberapa hari takkan bisa menyembuhkannya.

Cara Memulihkan Burnout

  • Singkirkan sumber stres: Ini adalah langkah paling ampuh. Mengurangi jam kerja, mendelegasikan tugas, atau bahkan pindah posisi bisa mempercepat pemulihanmu hingga 2-3 kali lipat. Tubuh tidak bisa pulih jika "ancaman" stresnya masih terus ada.
  • Prioritaskan tidur: Tidur berkualitas selama 7-9 jam setiap malam membantu otak membersihkan hormon stres dan memperbaiki jalur saraf yang rusak.
  • Bangun koneksi sosial: Punya setidaknya satu orang yang mengerti kondisimu sangat membantu meringankan beban tubuh dan pikiran.
  • Deteksi sedini mungkin: Mengambil tindakan di gejala awal akan jauh lebih cepat menyembuhkan daripada terus memaksakan diri.

Pemulihan burnout bukanlah lari cepat (sprint). Istirahat pasif saja tidak cukup, kamu butuh pemulihan aktif yang fokus menyelesaikan akar masalahnya. Membangun kebiasaan tidur yang baik, mengatur ulang beban kerja, dan mencari bantuan profesional seperti terapis adalah langkah-langkah yang paling terbukti berhasil.

(Agustina Wulandari )

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