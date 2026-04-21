4 Tips Tetap Fokus dan Tidak Burn Out di Tengah Banyaknya Tekanan Pekerjaan

JAKARTA - Pekerjaan yang menumpuk, tekanan kerja yang tinggi, ditambah dengan tenggat waktu yang mepet, terkadang membuat kita malas hingga akhirnya merasa stres yang berujung burnout.

Jika kamu mengalami hal tersebut, tips dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin yang satu ini cocok untuk kamu lakukan. Ia merekomendasikan teknik box breathing agar kamu tetap fokus dan bisa berpikir tajam di tengah pekerjaan yang menumpuk.

Box breathing sendiri merupakan teknik pernapasan sederhana yang dilakukan dengan cara mengambil jeda sejenak untuk mengambil napas panjang dan santai. Teknik ini dipilih karena praktis dan bisa dilakukan di sela-sela perpindahan agenda kerja.

"Rahasia saya biar pikiran tetap tajam seharian adalah teknik box breathing. Saya selalu meluangkan waktu 1 sampai 2 menit untuk melakukan ini di sela-sela perpindahan antar-meeting," tulis Budi dalam takarir unggahannya di Instagram.

Tips Meredakan Stres Kerja

Dalam video edukasi tersebut, Budi menjelaskan bagaimana cara kita mempraktikkan langsung teknik yang terdiri dari empat tahap utama:

Tarik napas perlahan melalui hidung selama empat detik.

Tahan napas selama empat detik.

Hembuskan napas pelan-pelan melalui mulut selama empat detik.

Tahan kembali tanpa napas selama empat detik.

Disarankan agar siklus ini diulangi sebanyak empat sampai enam kali. Dengan melakukan teknik ini secara rutin, detak jantung akan lebih stabil dan oksigen ke otak meningkat, sehingga konsentrasi dapat terjaga kembali.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

