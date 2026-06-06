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Jennifer Coppen Bicara soal Doa Calon Istri, Usai Justin Hubner Cetak Gol saat Timnas Indonesia Lawan Oman

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |13:05 WIB
Jennifer Coppen Bicara soal Doa Calon Istri, Usai Justin Hubner Cetak Gol saat Timnas Indonesia Lawan Oman
Jennifer Coppen dan Justin Hubner. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)
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AKTRIS Jennifer Coppen kembali curi perhatian usai ikut merayakan dengan begitu gembira kesuksesan sang kekasih, Justin Hubner, saat membela Timnas Indonesia. Dia membicarakan soal doa calon istri yang didengar Tuhan usai momen menggembirakan itu terjadi.

Diketahui, Jennifer dan Justin memang akan segera melangsungkan pernikahan. Kabarnya, pernikahan akan digelar dalam waktu dekat tepatnya pada awal Juni 2026 ini.

Jennifer Coppen dan Justin Hubner

1. Justin Hubner Cetak Gol

Ya, performa ciamik ditunjukkan Justin Hubner saat membela Timnas Indonesia melawan Timnas Oman dalam FIFA Matchday Juni 2026. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 5 Juni 2026 malam WIB, Justin yang diturunkan sejak menit awal laga sukses cetak gol.

Tepatnya pada menit ke-13, Justin Hubner sukses menyambar umpan tendangan bebas Nathan Tjoe-A-On dengan sundulannya. Bola pun langsung meluncur tajam untuk membobol gawang Ahmed Alrawahi. Golnya membawa skuad Garuda buka keunggulan 1-0.

Pada akhirnya, Timnas Indonesia sukses berpesta gol di SUGBK saat menjamu Oman. Laga berakhir dengan kemenangan telak 3-0.

 

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