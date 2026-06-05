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Isi Suvenir Bridesmaid Proposal Jennifer Coppen, Set Piyama hingga High Heels Custom Mewah!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |13:05 WIB
Isi Suvenir Bridesmaid Proposal Jennifer Coppen, Set Piyama hingga High Heels Custom Mewah!
Jennifer Coppen Ungkap Isi Suvenir Bridesmaid Proposal. (Foto: Youtube Keluarga Bacil)
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JELANG pernikahannya dengan pesepakbola Timnas Indonesia, Justin Hubner, Jennifer Coppen sukses mencuri perhatian publik lewat bridesmaid proposal yang digelarnya untuk para sahabat terdekat. Bukan hanya suasana acara yang romantis dan hangat, isi suvenir bridesmaid proposal yang dibagikan Jennifer juga menjadi sorotan.

Pasalnya, suvenir itu dipenuhi berbagai produk mewah. Ada juga barang-barang branded bernilai fantastis.

Jennifer Coppen suvenir bridal shower

Berikut Isi Suvenir Bridesmaid Proposal Jennifer Coppen:

1. Set Piyama Premium

Jennifer Coppen suvenir bridal shower

Bridesmaid proposal sendiri merupakan tradisi yang dilakukan calon pengantin untuk mengajak sahabat terdekat menjadi pendamping pengantin di hari pernikahan. Momen ini biasanya dilengkapi dengan pemberian hadiah spesial sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan.

Jennifer Coppen suvenir bridal shower

Dalam kotak suvenir mewah yang disiapkannya, Jennifer menghadirkan beragam produk fashion, kecantikan, hingga perlengkapan pribadi yang dipilih secara khusus untuk para bridesmaid. Salah satu item yang paling mencuri perhatian adalah set piyama premium dari Victoria's Secret yang memberikan kesan mewah sekaligus nyaman digunakan sehari-hari.

2. Clutch

Jennifer Coppen suvenir bridal shower

Selain itu, Jennifer juga menyertakan clutch berwarna silver dengan desain elegan. Tas ini dapat digunakan para bridesmaid saat menghadiri acara pernikahannya nanti.

3. Tumbler

Jennifer Coppen suvenir bridal shower

Tak hanya itu, setiap kotak juga berisi tumbler Owala bermotif bunga dengan warna-warna lembut yang memberikan sentuhan feminin sekaligus fungsional. Produk ini menjadi salah satu item favorit karena dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

 

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