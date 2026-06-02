Bak Karakter AI, Visual Prewedding Jennifer Coppen dan Justin Hubner Naik Kuda Bikin Netizen Terpukau

POTRET prewedding Jennifer Coppen dan Justin Hubner sukses mencuri perhatian publik. Tampil dalam konsep elegan dengan latar alam terbuka dan ditemani seekor kuda, keduanya memancarkan pesona bak pasangan dalam film fantasi.

Visual Jennifer yang anggun dipadukan dengan penampilan Justin yang gagah membuat hasil pemotretan ini menuai banyak pujian. Bahkan, tak sedikit netizen yang menyebut potret keduanya terlihat terlalu sempurna hingga mirip hasil kecerdasan buatan (AI).

1. Prewedding

Jennifer Coppen dan Justin Hubner kembali mencuri perhatian publik. Pasangan yang dikabarkan akan melangsungkan pernikahan pada Juni 2026 tersebut kembali mengunggah foto prewedding mereka.

Jika dua konsep sebelumnya mengusung tema adat Jawa dan Makassar, kini keduanya tampak gagah dan anggun berfoto dengan konsep alam. Hal itu tampak dari unggahan kolaborasi keduanya di Instagram pada Selasa (2/6/2026).

Dalam unggahan tersebut, Jennifer dan Justin memilih latar hamparan padang rumput luas dengan nuansa senja. Tak lupa, mereka juga berfoto bersama dua kuda yang membuat tampilan konsep ini makin sempurna.

“Walking towards forever beneath the same sky that brought us together,” tulis Jennifer dalam captionnya.

2. Tampil Menawan

Salah satu foto memperlihatkan Jennifer berdiri di depan Justin yang merangkul pinggangnya. Keduanya berpose di samping seekor kuda berwarna cokelat keemasan.

Jennifer tampil anggun mengenakan gaun putih transparan berpotongan off-shoulder dengan detail korset di bagian tubuh. Rambut panjangnya sengaja diurai dan make-up nya mengusung nuansa natural glam dengan eyeshadow bold.