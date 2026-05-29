Hari Pernikahan Makin Dekat, Intip Potret Prewedding Jennifer Coppen dan Justin Hubner Pakai Baju Adat Makassar

PASANGAN selebriti Tanah Air, Jennifer Coppen, dengan pesepakbola Timnas Indonesia, Justin Hubner, kembali menjadi sorotan publik setelah membagikan potret prewedding mereka yang unik dan sarat makna budaya.

Sejoli ini makin sering unggah foto prewedding karena hari pernikahan yang makin dekat. Dikabarkan, Jennifer dan Justin Hubner akan menikah pada bulan depan.

1. Tampil Elegan dalam Baju Adat Makassar

Pada foto yang diunggah di Instagram pribadi keduanya, Jennifer tampil anggun dan Justin Hubner dan gagah dengan mengenakan busana adat Makassar, Sulawesi Selatan. Konsep ini langsung mencuri perhatian karena menampilkan sisi elegan sekaligus mengangkat kekayaan budaya lokal Indonesia.

Jennifer terlihat cantik dengan mengenakan Baju Bodo yang merupakan busana tradisional khas perempuan Bugis-Makassar. Ia tampil dengan pilihan warna yang memberikan kesan mewah, namun tetap klasik.

Jennifer tampil dengan riasan wajah yang flawless. Dia juga mengenakan aksesori kepala khas Makassar semakin menambah pesona Jennifer dalam sesi pemotretan tersebut.

Tak heran, penampilannya langsung menuai banyak pujian dari netizen. Jennifer dinilai berhasil membawa budaya tradisional tampil modern dan elegan.