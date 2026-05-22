HOME WOMEN FASHION

Gaya Slay dan Menawan Jennifer Coppen Jemput Justin Hubner di Bandara: Soon to Be Mrs Hubner!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |18:50 WIB
Gaya Slay dan Menawan Jennifer Coppen Jemput Justin Hubner di Bandara: Soon to Be Mrs Hubner!
Jennifer Coppen. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)
AKTRIS Jennifer Coppen kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, penampilannya jadi sorotan kala menjemput sang kekasih yang merupakan pesepakbola Timnas Indonesia, Justin Hubner, di bandara.

Jennifer Coppen curi perhatian karena gaya busananya yang dinilai sangat elegan. Dia juga dinilai makin memamerkan aura calon pengantin.

Jennifer Coppen

1. Tampil Menawan

Dalam potret yang beredar, Jennifer tampil memukau dengan nuansa feminin dan modern yang membuat penampilannya terlihat classy. Outfit yang ia kenakan sukses memadukan kesan lembut sekaligus berani tanpa terlihat berlebihan.

Jennifer Coppen terlihat mengenakan gaun satin bernuansa sage green yang memberikan kesan lembut dan mewah. Detail material yang berkilau halus membuat tampilannya terlihat elegan di bawah pencahayaan bandara.

Sentuhan renda putih pada beberapa bagian gaun memberikan nuansa romantis, sementara potongan asimetris dan detail cut-out di bagian pinggang menjadi statement yang mempertegas siluet tubuhnya secara stylish.

Untuk melengkapi penampilannya, Jennifer memilih tas mini berwarna putih dengan struktur tegas yang memberikan kesan clean dan modern. Ia juga memadukannya dengan sandal platform bernuansa netral yang membuat look-nya tetap nyaman namun tetap fashionable.

Rambutnya ditata rapi dengan gaya sleek updo, ditambah beberapa helaian rambut yang membingkai wajah sehingga memberikan kesan effortless glam. Makeup glowing yang ia kenakan semakin mempertegas fitur wajahnya.

 

