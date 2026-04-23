Gemas! Potret Kamari Ikut Temani Justin Hubner dan Jennifer Coppen Foto Prewedding di Menara Eiffel

PEMAIN Timnas Indonesia, Justin Hubner, baru saja mengunggah foto prewedding dengan sang kekasih Jennifer Coppen, di Menara Eiffel, Paris, Prancis. Dalam pemotretan itu, anak dari Jennifer Coppen, Kamari Sky Wassink, ternyata ikut menemani.

Momen itu diketahui dalam unggahan teranyar Justin Hubner di Instagram pribadinya. Pasangan kekasih yang selalu ramai diperbincangkan di Tanah Air ini turut abadikan momen kebersamaannya dengan Kamari.

1. Foto Prewedding di Menara Eiffel

Diketahui, Justin Hubner sudah melamar Jennifer Coppen sejak 24 Desember 2025. Memasuki tahun baru, hubungan keduanya pun makin serius.

Bahkan, Jennifer Coppen dan Justin Hubner tampaknya akan segera meresmikan hubungannya ke jenjang pernikahan. Hal ini diketahui dari berbagai foto yang diunggah di media sosial mereka. Mulai dari foto berlatar biru, hingga foto prewedding sudah dilakukan sejoli ini.

Foto prewedding Jennifer Coppen dengan Justin Hubner pun dilakukan dengan beragam tema. Pertama, mereka berfoto dengan mengusung tema adat Jawa. Keduanya tampil menawan dengan balutan baju tradisional Jawa.

Kemudian, pasangan ini juga foto prewedding di Menara Eiffel. Kali ini, Jennifer dan Justin memilih memakai busana pengantin internasional.

Jennifer tampil menawan dalam balutan gaun putih panjang berkelir putih. Sementara Justin, dia mengenakan jas hitam yang dipadukan dengan kemeja putih.