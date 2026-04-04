Jennifer Coppen Tulis Pesan untuk Kamari: Mama Akan Menikah Lagi Bukan untuk Menggantikan Siapa Pun

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Jennifer Coppen yang baru saja membagikan momen prewedding terbarunya melalui media sosial pada Jumat (3/4/2026). Dalam unggahan tersebut, Jennifer tampil anggun mengenakan busana adat Jawa yang mencuri perhatian warganet.

Tak hanya berpose bersama calon suami, Justin Hubner, Jennifer juga menciptakan momen spesial dengan sang buah hati, Kamari. Jennifer dan Kamari melakukan sesi foto berdua yang semakin menambah kesan hangat dalam rangkaian foto prewedding tersebut.

Namun, bukan hanya visual keduanya yang mencuri perhatian, caption yang ditulis Jennifer membuat banyak warganet tersentuh. Dalam unggahannya, Jennifer menuliskan kalimat haru untuk sang anak.

Ia menyadari bahwa Kamari mungkin belum sepenuhnya memahami perubahan besar melalui pernikahannya dengan Justin yang akan terjadi dalam hidup mereka.

“Anakku sayang, mungkin sekarang kamu belum benar-benar mengerti, tapi suatu hari nanti saat kamu membaca ini, mama ingin kamu tahu satu hal: mama selalu mencintaimu,” tulisnya.

Jennifer juga mengungkap bahwa keputusannya untuk menikah kembali bukan untuk menggantikan sosok di masa lalu, melainkan untuk menambah cinta dalam kehidupan mereka dan memberikan sosok ayah yang juga dibutuhkan oleh Kamari.

“Mama akan menikah lagi bukan untuk menggantikan siapa pun, tapi untuk menambah cinta di hidup kita,” lanjutnya.