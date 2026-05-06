Potret Jennifer Coppen dan Justin Hubner Padukan Kebaya dan Gaya Modern di Prewedding Terbaru

MENJELANG hari bahagia, Jennifer Coppen kembali mencuri perhatian publik lewat unggahan foto prewedding bersama sang kekasih, Justin Hubner. Sebelumnya menjalani sesi pemotretan dengan nuansa elegan di Paris, kali ini keduanya tampil dengan konsep yang berbeda namun tak kalah memukau.

Jennifer dan Justin terlihat anggun dalam balutan tradisional yang dipadukan dengan sentuhan gaya modern. Tema ini menghadirkan kesan romantis sekaligus memadukan unsur tradisional dan kekinian dalam satu momen spesial.

1. Sentuhan Tradisional dan Modern

Ya, Jennifer Coppen baru saja unggah foto prewedding terbarunya bersama Justin Hubner di Instagram pribadinya @jennifercoppenreal20. Kali ini, tema yang diusung sangatlah menarik.

Jennifer dan Justin memadukan gaya tradisional dengan sentuhan modern. Jennifer tampil cantik dalam balutan kebaya berlengan panjang biru. Dia memadukannya dengan bawahan kain merah. Rambutnya dibiarkan terurai hingga membuat looknya terlihat tetap elegan.

Sementara itu, Justin Hubner tampil gagah dengan jas putih yang dihiasi bros berwarna emas di bagian dada sebelah kiri. Menariknya, Justin memadupadankan jas tersebut dengan kain batik berwarna merah yang sama seperti Jennifer. Gaya ini membuat penampilannya tetap padu dan kompak.