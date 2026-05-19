Jennifer Coppen Ingin Kamari Punya Sosok Ayah Sampai Tua

KEHIDUPAN pribadi Jennifer Coppen kembali menjadi sorotan publik. Dia kini dikabarkan segera naik meja pelaminan karena dipinang sang kekasih, Justin Hubner.

Jelang pernikahannya, Jennifer ungkap harapannya untuk sang putri, Kamari Sky Wassink. Dia berharap Kamari bisa memiliki sosok ayah sampai tua nanti.

1. Harapan untuk Kamari

Setelah ramai dikabarkan dekat dengan Justin Hubner, Jennifer kini mengungkap harapan mendalam terkait masa depan sang buah hati, Kamari. Dalam sebuah pernyataan emosional, Jennifer mengaku ingin Kamari tetap memiliki sosok ayah yang hadir hingga dewasa nanti.

Jennifer menegaskan bahwa hal paling penting baginya saat ini adalah kebahagiaan dan masa depan Kamari. Dia pun merasa Justin bisa menjadi ayah yang tepat untuk Kamari.

“Semoga Kamari bisa merasakan figur bapak sampai dia punya anak dan tua nanti,” ujar Jennifer.