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Potret Jennifer Coppen Dapat Kejutan Bridal Shower, Makin Dekat Hari Pernikahan dengan Justin Hubner

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |13:05 WIB
Potret Jennifer Coppen Dapat Kejutan Bridal Shower, Makin Dekat Hari Pernikahan dengan Justin Hubner
Jennifer Coppen bridal shower. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)
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JENNIFER Coppen kembali mencuri perhatian publik menjelang hari pernikahannya dengan bintang Timnas Indonesia, Justin Hubner. Aktris dan selebgram tersebut baru saja mendapat kejutan bridal shower dari sahabat-sahabat terdekatnya.

Momen itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebahagiaan. Jennifer pun membagikannya melalui media sosial dan langsung menjadi sorotan netizen, yang semakin tak sabar menantikan hari bahagia pasangan tersebut.

Jennifer Coppen

1. Bridal Shower

Pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner semakin dekat. Kabarnya, pernikahan itu akan digelar di awal bulan Juni 2026.

Menjelang momen spesial tersebut, Jennifer pun mendapat kejutan bridal shower dari para bridesmaid. Sahabat-sahabat terdekatnya itu memberi kejutan yang membuat Jennifer terharu menjelang hari bahagianya.

Momen bahagia itu pun dibagikan Jennifer melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu (3/6/2026). Dalam unggahan tersebut, ibu satu anak itu tampil mengenakan gaun putih bernuansa bridal lengkap dengan selempang dan aksesoris bertema calon pengantin.

Jennifer Coppen

Jennifer tampak dikelilingi oleh para sahabat yang turut mengenakan busana bernuansa putih dan silver. Mereka berpose ceria sambil merayakan masa-masa terakhir Jennifer sebelum resmi menikah.

Dekorasi pesta tampak sederhana namun tetap meriah dengan hiasan balon berwarna silver dan putih yang memenuhi ruangan. Potret Jennifer dan lima bridesmaidnya tersebut pun tampak hangat dengan ekspresi yang sangat ceria.

Dalam caption unggahannya, Jennifer mengungkapkan bahwa hari pernikahannya dengan Justin Hubner semakin dekat.

“The final countdown to i do,” tulis Jennifer.

 

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