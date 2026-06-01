HOME WOMEN FASHION

Jennifer Coppen Tampil Anggun dengan Tema Bridgerton saat Bridal Lunch

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |10:09 WIB
Jennifer Coppen Tampil Anggun dengan Tema Bridgerton saat Bridal Lunch
JAKARTA - Menjelang pernikahannya dengan pesepak bola Justin Hubner, aktris sekaligus pengusaha Jennifer Coppen menggelar acara bridal lunch bersama para sahabat terdekat yang akan mendampinginya sebagai bridesmaid. Momen spesial tersebut dibagikan Jennifer melalui media sosial pada Minggu (31/5/2026).

Acara berlangsung dengan konsep yang terinspirasi dari serial populer Bridgerton. Dekorasi taman bernuansa romantis dipadukan dengan warna-warna pastel lembut menciptakan suasana elegan dan hangat. Dalam unggahannya, Jennifer menuliskan rasa syukur karena dapat memasuki babak baru kehidupannya bersama sahabat-sahabat yang selalu mendukungnya.

Tema Serial Bridgerton

Pada kesempatan itu, Jennifer tampil memesona mengenakan gaun off-shoulder berwarna pink pastel. Busana tersebut dihiasi bordir dan detail payet berkilau yang membentang dari bagian atas hingga bawah rok. Desainnya mengingatkan pada gaya busana era Regency yang identik dengan serial Bridgerton.

Jennifer Coppen

Penampilannya semakin manis dengan aksen pita pada kedua lengan serta detail renda yang memberi kesan feminin. Rambutnya ditata dalam sanggul rendah yang rapi, sementara beberapa helai rambut dibiarkan menjuntai di sisi wajah untuk memberikan sentuhan lembut dan anggun.

