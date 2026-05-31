Perbandingan Keluarga Jennifer Coppen dan Justin Hubner

JAKARTA - Kedekatan Jennifer Coppen dan Justin Hubner terus menjadi sorotan publik. Keduanya beberapa kali membagikan momen kebersamaan yang membuat netizen berspekulasi mengenai hubungan mereka. Tak sedikit yang menilai hubungan Jennifer dan Justin semakin serius, terlebih Jennifer diketahui memiliki hubungan yang hangat dengan keluarga sang pesepak bola.

Selain sama-sama memiliki darah keturunan Belanda, Jennifer dan Justin juga berasal dari latar belakang keluarga yang cukup berbeda. Berikut perbandingan keluarga Jennifer Coppen dan Justin Hubner.

Keluarga Jennifer Coppen

Jennifer Coppen lahir dari keluarga yang memiliki latar belakang budaya yang beragam. Ia mewarisi darah Belanda dari sang ayah, Ricardo Benito, serta darah Bali dan Thailand dari pihak ibunya.

Di dunia hiburan, Jennifer tidak asing dengan lingkungan artis karena sang ayah dikenal sebagai penyanyi sekaligus aktor. Ia juga memiliki saudara, termasuk kakak sambung bernama Diego Coppen.

Lahir dan besar di Indonesia, Jennifer tumbuh dalam lingkungan yang dekat dengan industri hiburan dan budaya Asia. Kariernya sebagai aktris dan influencer juga membuatnya akrab dengan dunia entertainment sejak usia muda.

Keluarga Justin Hubner