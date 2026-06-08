Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jennifer Coppen Pamer Foto Prewedding Terbaru, Netizen Makin Enggak Sabar

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |12:11 WIB
Jennifer Coppen Pamer Foto Prewedding Terbaru, Netizen Makin Enggak Sabar
Jennifer Coppen Pamer Foto Prewedding Terbaru, Netizen Makin Enggak Sabar (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen kembali menjadi sorotan setelah membagikan rangkaian foto prewedding terbarunya bersama sang kekasih, Justin Hubner. Unggahan yang dibagikan melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu (7/6/2026) itu langsung dibanjiri komentar warganet yang mengaku semakin tidak sabar menantikan hari bahagia pasangan tersebut.

Dalam sesi foto prewedding kali ini, Jennifer tampil anggun mengenakan gaun berwarna silver dengan detail berkilau. Sementara itu, Justin tampil sederhana namun elegan dengan kemeja putih dan celana krem.

Jennifer Coppen

Keduanya berpose mesra di bawah sorotan lampu berbentuk lingkaran besar. Dalam salah satu foto, Justin tampak menggendong Jennifer sambil saling melempar senyum.

Melengkapi momen tersebut, Jennifer menuliskan keterangan berbunyi, "Before the vows, before the first dance there was always us." Caption itu seolah memberi isyarat bahwa hari pernikahan mereka semakin dekat.

Jennifer Coppen

Reaksi Netizen

Unggahan tersebut pun langsung dibanjiri komentar dari warganet maupun rekan-rekan dekat mereka. Banyak yang memuji konsep foto yang dinilai romantis sekaligus elegan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/612/3222937/jennifer_coppen_dan_justin_hubner-sqdU_large.jpg
Jennifer Coppen Bicara soal Doa Calon Istri, Usai Justin Hubner Cetak Gol saat Timnas Indonesia Lawan Oman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/194/3222737/jennifer_coppen-Mvk4_large.jpg
Isi Suvenir Bridesmaid Proposal Jennifer Coppen, Set Piyama hingga High Heels Custom Mewah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/612/3222472/jennifer_coppen-6bdu_large.jpg
Potret Jennifer Coppen Dapat Kejutan Bridal Shower, Makin Dekat Hari Pernikahan dengan Justin Hubner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/612/3222115/jennifer_coppen_dan_justin_hubner-Brht_large.jpg
Bak Karakter AI, Visual Prewedding Jennifer Coppen dan Justin Hubner Naik Kuda Bikin Netizen Terpukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/194/3221833/jennifer_coppen-nuBM_large.jpg
Jennifer Coppen Tampil Anggun dengan Tema Bridgerton saat Bridal Lunch
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/612/3221708/jennifer_coppen-uHbE_large.jpg
Perbandingan Keluarga Jennifer Coppen dan Justin Hubner
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement