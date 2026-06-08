Jennifer Coppen Pamer Foto Prewedding Terbaru, Netizen Makin Enggak Sabar

JAKARTA - Jennifer Coppen kembali menjadi sorotan setelah membagikan rangkaian foto prewedding terbarunya bersama sang kekasih, Justin Hubner. Unggahan yang dibagikan melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu (7/6/2026) itu langsung dibanjiri komentar warganet yang mengaku semakin tidak sabar menantikan hari bahagia pasangan tersebut.

Dalam sesi foto prewedding kali ini, Jennifer tampil anggun mengenakan gaun berwarna silver dengan detail berkilau. Sementara itu, Justin tampil sederhana namun elegan dengan kemeja putih dan celana krem.

Keduanya berpose mesra di bawah sorotan lampu berbentuk lingkaran besar. Dalam salah satu foto, Justin tampak menggendong Jennifer sambil saling melempar senyum.

Melengkapi momen tersebut, Jennifer menuliskan keterangan berbunyi, "Before the vows, before the first dance there was always us." Caption itu seolah memberi isyarat bahwa hari pernikahan mereka semakin dekat.

Reaksi Netizen

Unggahan tersebut pun langsung dibanjiri komentar dari warganet maupun rekan-rekan dekat mereka. Banyak yang memuji konsep foto yang dinilai romantis sekaligus elegan.