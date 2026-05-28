Momen Idul Adha, Jennifer Coppen Berkurban atas Nama Justin Hubner Sekaligus

AKTRIS Jennifer Coppen kembali menjadi sorotan publik setelah membagikan momen Idul Adha dengan berkurban satu ekor sapi dan dua ekor kambing. Menariknya, hewan kurban tersebut diatasnamakan dirinya, sang anak, serta pesepakbola Timnas Indonesia, Justin Hubner.

Unggahan tersebut langsung mencuri perhatian warganet dan menuai banyak respons positif. Sebab, aksinya dinilai sebagai bentuk kepedulian dan rasa syukur di hari besar keagamaan.

1. Jennifer Coppen Berkurban 3 Hewan

Dalam unggahan di story Instagram Jennifer Coppen, ia menunjukkan sebuah foto satu ekor sapi dan satu ekor kambing yang tengah disembelih. Namun, dalam foto tersebut, tidak tampak Jennifer maupun keluarga yang lain saat prosesi pemotongan.

Belum diketahui pasti di mana lokasi pemotongan tersebut dan apakah tiga ekor hewan kurban itu disumbangkan oleh Jennifer sehingga tidak disembelih di kediamannya. Meski demikian, dalam foto itu tampak sebuah tangan yang memegang sebuah kertas bertuliskan namanya “Jennifer Rochelle Coppen”.

Dalam keterangan unggahan story itu juga, Jennifer Coppen juga turut mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Sebab, dirinya diberikan rejeki dan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah kurban.

“Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah diberi rejeki untuk qurban 1 sapi dan dua mbek, semoga berikan amin amin,” tulis Jennifer Coppen, dikutip Kamis (28/5/2026).