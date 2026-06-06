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Potret Cantik Anak Ridwan Kamil Camillia Azzahra Pakai Kebaya saat Musim Panas di Inggris

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |18:05 WIB
Potret Cantik Anak Ridwan Kamil Camillia Azzahra Pakai Kebaya saat Musim Panas di Inggris
Camillia Azzahra tampil menawan mengenakan kebaya. (Foto: Instagram/@camilliazr)
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PUTRI Ridwan Kamil, Camillia Azzahra, kembali curi perhatian. Kali ini, dia jadi sorotan karena penampilannya yang menawan kenakan kebaya saat berada di Inggris.

Busana ini dikenakan Camilia saat momen musim panas di Inggris. Putri dari Ridwan Kamil dan Atalia Praratya itu pun banjir pujian karena tampil anggun dengan busana kebaya saat menjalani aktivitas sebagai mahasiswa di luar negeri.

Camillia Azzahra

1. Potret Cantik Kebaya Mawar Jadi Sorotan

Saat ini, Camillia Azzahra atau yang akrab disapa Zahra diketahui tengah menempuh pendidikan di Newcastle University. Dia mengambil jurusan arsitektur.

Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, Zahra pun masih aktif membagikan momen kesehariannya di Instagram pribadinya. Video atau foto yang diunggahnya berhubungan dengan kegiatan kampus hingga gaya fashion yang dikenakannya.

Dalam unggahan terbarunya, Zahra tampil menawan dengan kebaya kutu baru bermotif bunga mawar merah yang dipadukan dengan rok panjang putih bergaya modern. Perpaduan ini menciptakan kesan elegan sekaligus fresh, cocok untuk suasana musim panas di Inggris.

Penampilan Zahra semakin stylish dengan tambahan aksesori seperti tas kulit berukuran kecil dan sepatu bernuansa cokelat yang senada dengan keseluruhan outfit. Ia juga tampil dengan gaya rambut modern berwarna oranye yang memberikan kesan lebih edgy dan kekinian.

Kombinasi antara kebaya tradisional dan sentuhan fashion modern ini membuat penampilannya terlihat unik serta berbeda dari gaya mahasiswa pada umumnya di luar negeri.

“Musim panas berarti memakai kebaya sebagai pakaian santai lagi. P.S. untuk kutu baru kebaya yang saya beli, saya tidak membelinya siap pakai, saya meminta pembuatnya,” tulis Zahra di Instagram.

 

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