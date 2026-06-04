Profil dan Potret Cantik Gisellma Firmansyah, yang Foto Mesra dengan Rony Parulian

PROFIL dan potret cantik Gisellma Firmansyah menarik diulas. Sebab, dia baru saja unggah foto mesra dengan Rony Parulian.

Potret kebersamaan mereka terlihat dalam unggahan di masing-masing Instagram. Sontak, unggahan itu jadi sorotan publik.

1. Profil Gisellma Firmansyah

Nama Gisellma Firmansyah tengah menjadi sorotan publik setelah dikabarkan menjalin hubungan dengan penyanyi Rony Parulian. Keduanya disebut-sebut mulai “go public” setelah beberapa momen kebersamaan mereka viral di media sosial dan memicu perhatian warganet.

Gisellma Firmansyah yang memiliki nama lengkap Gisellma Saula Sajidah Firmansyah lahir pada 11 Desember 2005. Dia kini berusia 20 tahun.

Gisellma dikenal sebagai aktris muda berbakat yang aktif di industri film Indonesia. Utamanya, dia biasa bermain di genre horor.

Nama Gisellma mulai dikenal publik lewat sejumlah film layar lebar, di antaranya Foxtrot Six (2019), Ratu Ilmu Hitam (2019), Sewu Dino (2023), hingga Vina: Sebelum 7 Hari (2024) dan Janur Ireng (2025). Perannya dalam film-film horor tersebut membuat Gisellma dikenal sebagai salah satu aktris muda yang konsisten di genre tersebut dan memiliki karier yang terus berkembang di industri perfilman Tanah Air.

Latar pendidikan Gisellma tak main-main. Dia merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya juga menyeimbangkan pendidikan dengan karier di dunia hiburan.