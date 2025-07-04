5 Tips Mix Match Kebaya Kekinian

LIMA tips mix match kebaya kekinian yang wajib diketahui agar bisa selalu melestarikan kebudayaan Indonesia melalui style atau gaya berpakaian saat ini. Mix match kebaya ini dapat digunakan ke berbagai acara, seperti kondangan, wisuda, kegiatan sehari-hari dan lainnya.

Kebaya bukan lagi sekedar pakaian tradisional masyarakat Indonesia, tetapi itu sudah termasuk warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan oleh para generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, saat ini banyak orang yang mengkombinasikan kebaya dengan berbagai fashion saat ini, seperti jeans, rok balon dan lainnya.

Berikut tips mix match kebaya kekinian yang wajib kamu coba kenakan saat berpergian agar semakin banyak orang yang mengenal kebaya sebagai warisan budaya Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (4/7/2025).

1. Kombinasikan Kebaya dengan Jeans

Ketika biasanya menggunakan kebaya selalu dipadu padankan dengan kain batik. Kini, banyak orang mengenakan kebaya dipadu padankan dengan celana panjang ataupun rok jeans untuk menghasilkan penampilan casual.

2. Kombinasikan Kebaya dengan Rok

Selain menggunakan jeans agar penampilan lebih terlihat feminism banyak orang yang memadukan kebaya dengan rok yang warnanya matching dengan kebaya, seperti rok balon, rok circle, rok pleated. Selain itu, ada juga yang mengenakan kebaya dengan rok kemudian dilayer dengan kain batik di atas rok tersebut.