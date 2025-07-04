Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Tips Mix Match Kebaya Kekinian

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |20:09 WIB
5 Tips <i>Mix Match</i> Kebaya Kekinian
5 Tips {Mix Match} Kebaya Kekinian (Foto: Freepik)
A
A
A

LIMA tips mix match kebaya kekinian yang wajib diketahui agar bisa selalu melestarikan kebudayaan Indonesia melalui style atau gaya berpakaian saat ini. Mix match kebaya ini dapat digunakan ke berbagai acara, seperti kondangan, wisuda, kegiatan sehari-hari dan lainnya.

Kebaya bukan lagi sekedar pakaian tradisional masyarakat Indonesia, tetapi itu sudah termasuk warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan oleh para generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, saat ini banyak orang yang mengkombinasikan kebaya dengan berbagai fashion saat ini, seperti jeans, rok balon dan lainnya.

Berikut tips mix match kebaya kekinian yang wajib kamu coba kenakan saat berpergian agar semakin banyak orang yang mengenal kebaya sebagai warisan budaya Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (4/7/2025).

Putri Marino

1.      Kombinasikan Kebaya dengan Jeans

Ketika biasanya menggunakan kebaya selalu dipadu padankan dengan kain batik. Kini, banyak orang mengenakan kebaya dipadu padankan dengan celana panjang ataupun rok jeans untuk menghasilkan penampilan casual.

2.      Kombinasikan Kebaya dengan Rok

Selain menggunakan jeans agar penampilan lebih terlihat feminism banyak orang yang memadukan kebaya dengan rok yang warnanya matching dengan kebaya, seperti rok balon, rok circle, rok pleated. Selain itu, ada juga yang mengenakan kebaya dengan rok kemudian dilayer dengan kain batik di atas rok tersebut.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157763/kebaya-F5f2_large.jpg
Asal Usul Kebaya Bukan dari Jawa, Bermula dari Maluku dan Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157690/maudy-B5le_large.jpg
Maudy Ayunda Senang Pakai Kebaya dan Koleksi Kutu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157672/kebaya-80Zo_large.jpg
Hari Kebaya Nasional 2025, Begini Sejarah dan Penetapannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/194/3039031/ada_8_koleksi_legendaris_ibu_tien_soeharto_dipajang_di_hari_kebaya_nasional_2024-tIK7_large.jpg
Ada 8 Koleksi Legendaris Ibu Tien Soeharto Dipajang di Hari Kebaya Nasional 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/194/3038819/hari_kebaya_nasional-pbo0_large.jpg
Dipadati 9250 Perempuan Berkebaya, Hari Kebaya Nasional Perdana Sukses Raih Rekor MURI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/194/3038807/iriana_jokowi_kenakan_kutubaru_di_hari_kebaya_nasional_2024_ini_sejarah_dan_filosofi-NnKO_large.jpg
Iriana Jokowi Kenakan Kutubaru di Hari Kebaya Nasional 2024, Ini Sejarah dan Filosofi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement