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Viral! Ibu Disangka Pacar Anaknya saat Nongkrong di Tempat Makan Gara-Gara Awet Muda

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |20:05 WIB
Viral! Ibu Disangka Pacar Anaknya saat Nongkrong di Tempat Makan Gara-Gara Awet Muda
Ibu dan anak disangka pacaran. (Foto: Tiktok/@rakondaa)
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VIDEO viral di media sosial menunjukkan momen kebersamaan seorang ibu dengan anaknya yang tengah nongkrong di sebuah tempat makan. Video ini jadi sorotan karena sang ibu disangka pacar dari putranya yang sudah beranjak dewasa.

Celetukan ibu dan anak disangka pasangan kekasih ini disampaikan oleh seorang pengamen. Hal tersebut terjadi karena wajah sang ibu yang tampak awet muda.

ibu dan anak

1. Ibu dan Anak Disangka Pacaran

Nongkrong dan makan berdua dengan sang ibu memanglah satu momen yang sangat langka dan jarang dilakukan oleh anak muda. Namun bagaimana jadinya jika kamu malah dikira pasangan suami istri atau sedang pacaran saat nongkrong dengan ibu kamu yang tampak awet muda?

Dalam unggahan video di akun TikTok-nya bernama @rakondaa, ia menceritakan momen lucu yang baru saja dialaminya bersama sang ibunda. Ia mengaku bahwa dirinya bersama sang ibunda dikira pasangan suami istri dan sedang pacaran saat dirinya tengah nongkrong dan makan bersama di sebuah tempat makan pinggir jalan.

Pria tersebut menceritakan, kejadian itu terjadi saat dirinya bersama ibunya dihampiri oleh salah satu pengamen. Saat itu ia memberikan uang dan diberi ucapan terima kasih serta doa dari pengamen tersebut.

Namun, dia merasa cukup terkejut karena pengamen menyangka sang ibunda adalah pasangannya. Pengamen itu bahkan mendoakan agar langgeng sampai pelaminan.

“Nasib punya emak kemudaan tuh ya, barusan banget nih ya. Kan ada pengamen nih datang. Nah terus yaudahlah gua kasih duit nih ya kan. Awalnya sih oke-oke aja dikasih doa juga. Semoga sehat, nah terus ke doa yang kedua kok semoga langgeng sampai ke pelaminan gitu ya,” ungkap pria tersebut, dikutip Minggu (6/6/2026).

 

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Topik Artikel :
Nongkrong Anak Ibu Video Viral Viral
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