Viral! Wanita Ini Pakai 60 kg Cokelat untuk Bikin Replika Lukisan Kuno

JAKARTA - Kreativitas seorang perempuan berhasil mencuri perhatian publik setelah ia membuat replika tiga dimensi dari lukisan kuno legendaris menggunakan sekitar 60 kilogram cokelat. Karya unik tersebut viral di media sosial dan menuai jutaan apresiasi dari warganet.

Perempuan yang dikenal dengan nama samaran Fan Sumu itu membagikan video hasil karyanya pada akhir Mei lalu. Melansir laman SCMP, video tersebut menampilkan miniatur kota kuno yang terinspirasi dari lukisan terkenal Sepanjang Sungai Selama Festival Qingming dan berhasil meraih sekitar satu juta tanda suka.

Lukisan Sepanjang Sungai Selama Festival Qingming merupakan karya maestro Dinasti Song Utara, Zhang Zeduan, yang hidup pada periode 960–1127. Karya tersebut dikenal sebagai salah satu mahakarya seni paling berpengaruh dalam sejarah Tiongkok karena menggambarkan kehidupan masyarakat dan aktivitas di sepanjang Sungai Bian, di ibu kota kuno Bianjing, dengan detail yang sangat kaya.

Untuk mewujudkan replika tersebut, Fan tidak hanya menggunakan cokelat, tetapi juga memanfaatkan fondant dan kertas beras sebagai material tambahan.

Sebenarnya, proyek itu bukan kali pertama ia kerjakan. Tahun lalu, Fan sempat membuat versi mini yang hanya menampilkan sebagian kecil dari lukisan tersebut. Setelah itu, ia menghabiskan sekitar tiga bulan untuk menyelesaikan versi yang lebih besar dan lengkap.

Karya Seni Memukau

Hasil akhirnya memiliki ukuran yang mengesankan, yakni sekitar 1,22 meter lebar dan tujuh meter panjang. Di dalamnya terdapat 176 bangunan, 281 pohon, lebih dari 20 perahu, serta 816 figur manusia berukuran mini.