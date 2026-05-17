HOME WOMEN FASHION

Prilly Latuconsina Tampil Memukau dengan Gaun Hitam di Cannes Film Festival 2026

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |16:00 WIB
Prilly Latuconsina Tampil Memukau dengan Gaun Hitam di Cannes Film Festival 2026
Prilly Latuconsina di Festival Film Cannes. (Foto: dok Instagram/prillylatuconsina96)
JAKARTA - Aktris sekaligus produser muda, Prilly Latuconsina turut mencuri perhatian saat menghadiri Cannes Film Festival di Cannes, Prancis. Apalagi kehadirannya kali ini terasa spesial karena didampingi sang kekasih, Omara Esteghlal.

Lewat unggahan di Instagram, Prilly membagikan potretnya ketika menghadiri festival film bergengsi tersebut. Ia tampil anggun mengenakan gaun hitam bermotif floral dengan potongan halter neck yang memberi kesan elegan sekaligus classy. 

Penampilannya dipadukan dengan aksesori bernuansa emas, mulai dari kalung hingga gelang, yang membuat look-nya semakin glamor namun tetap effortless. Rambut pendeknya ditata sleek dengan makeup natural glowing yang mempertegas pesonanya di depan venue Festival de Cannes.

Gaya Prilly di Festival Film Cannes
Gaya Prilly di Festival Film Cannes. (Foto: dok Instagram/prillylatuconsina96)

Tak hanya penampilannya yang jadi sorotan, kebersamaan Prilly dan Omara Esteghlal juga sukses mencuri perhatian publik. Pasangan ini terlihat menikmati momen di Cannes bersama. 

Banyak netizen ikut senang melihat keduanya tampil serasi di salah satu ajang perfilman paling bergengsi di dunia. Dalam caption unggahannya, Prilly menuliskan kalimat “just a girl excited over films,”.

