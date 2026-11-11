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Benarkah Pisang Bisa Bantu Redakan Nyeri saat Haid?

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |17:05 WIB
Benarkah Pisang Bisa Bantu Redakan Nyeri saat Haid?
Pisang. (Foto: Freepik)
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NYERI haid atau kram menstruasi merupakan keluhan yang sering dialami perempuan setiap bulan. Rasa sakit di bagian perut bawah terkadang disertai kembung, kelelahan, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

Salah satu makanan yang bisa menjadi pilihan selama menstruasi adalah pisang. Buah yang mudah ditemukan ini mengandung sejumlah nutrisi penting, termasuk magnesium, kalium, dan serat yang mendukung fungsi otot serta kesehatan pencernaan.

Waspada Nyeri Hebat saat Menstruasi, Bisa Jadi Tanda Endometriosis!

1. Mengandung Magnesium yang Mendukung Relaksasi Otot

Dilansir dari Flo Health, pisang mengandung magnesium, mineral yang berperan penting dalam menjaga fungsi otot dan sistem saraf. Magnesium membantu mengatur kontraksi dan relaksasi otot. Kecukupan mineral ini dapat mendukung fungsi otot yang normal, termasuk otot rahim.

Karena kram menstruasi berkaitan dengan kontraksi Rahim. Memenuhi kebutuhan magnesium melalui makanan bergizi dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kenyamanan selama menstruasi.

2. Kaya Serat untuk Mengurangi Keluhan Sembelit

Perubahan hormon selama menstruasi dapat memengaruhi sistem pencernaan. Sebagian perempuan mengalami sembelit, perut kembung, atau perubahan frekuensi buang air besar.

Pisang mengandung serat yang membantu menjaga kelancaran pencernaan dan mendukung kesehatan usus. Dengan pencernaan yang lebih teratur, keluhan sembelit yang dapat menambah rasa tidak nyaman di area perut juga bisa terbantu.

 

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Topik Artikel :
Pisang Nyeri Haid Menstruasi
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