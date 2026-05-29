Mengenal Cycle Syncing: Metode Mengatur Makan, Olahraga, dan Aktivitas Sesuai Siklus Menstruasi

CYCLE syncing kini ramai diperbincangkan. Sebab, metode ini mengatur gaya hidup dengan siklus menstruasi.

Lewat cycle syncing, perubahan hormon dalam siklus menstruasi bisa jadi lebih terjaga. Lantas, seperti apa cycle syncing? Mari menilik lebih dalam soal cycle syncing.

1. Mengenal Cycle Syncing

Cycle syncing adalah metode pengaturan gaya hidup yang menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan perubahan hormon dalam siklus menstruasi. Konsep ini mencakup penyesuaian pola makan, jenis olahraga, hingga beban kerja berdasarkan empat fase utama dalam siklus menstruasi.

Tujuannya adalah membantu perempuan lebih memahami kebutuhan tubuhnya di setiap fase. Dengan begitu, energi lebih seimbang, gejala PMS dapat berkurang, dan produktivitas tetap optimal.

2. Empat Fase dalam Siklus Menstruasi

Perempuan sendiri diketahui punya 4 siklus menstruasi. Hal ini perlu jadi perhatian karena bisa mengubah pola hidup dan mood. Lantas, apa saja fase itu?

Berikut 4 fase cycle syncing:

1. Fase Menstruasi

Fase ini ditandai dengan keluarnya darah haid. Pada tahap ini, kadar hormon estrogen dan progesteron berada pada titik terendah, sehingga tubuh cenderung lebih lelah dan membutuhkan lebih banyak istirahat.

Aktivitas yang dianjurkan biasanya bersifat ringan, seperti jalan santai, yoga, atau sekadar relaksasi. Asupan makanan yang kaya zat besi dan nutrisi juga penting untuk membantu pemulihan energi.

2. Fase Folikular

Setelah menstruasi selesai, tubuh mulai bersiap untuk ovulasi. Hormon estrogen mulai meningkat, sehingga energi dan suasana hati cenderung membaik.

Pada fase ini, seseorang biasanya lebih mudah fokus dan kreatif. Aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga tinggi seperti cardio atau latihan kekuatan bisa dilakukan.

3. Fase Ovulasi

Fase ini terjadi ketika sel telur dilepaskan. Hormon estrogen dan testosteron berada pada puncaknya, membuat energi, rasa percaya diri, dan kemampuan sosial meningkat.

Ini sering dianggap sebagai fase paling “produktif”, baik untuk aktivitas sosial, pekerjaan penting, maupun olahraga intensitas tinggi.

4. Fase Luteal

Setelah ovulasi, tubuh bersiap kembali ke fase menstruasi. Kadar hormon mulai menurun, dan sebagian perempuan mulai mengalami gejala PMS seperti mudah lelah, perubahan mood, atau kembung.

Pada fase ini, disarankan untuk menurunkan intensitas aktivitas, lebih banyak melakukan perawatan diri, serta mengonsumsi makanan yang menenangkan tubuh.