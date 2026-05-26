Jangan Tunggu Haid Pertama, Edukasi Menstruasi Perlu Diberikan Sejak Dini

BANYAK orangtua baru mulai membicarakan menstruasi setelah anak mengalami haid pertama. Padahal, edukasi tentang menstruasi sebaiknya diberikan jauh sebelum itu terjadi.

Dengan penjelasan yang tepat sejak dini, anak akan lebih siap secara fisik maupun emosional saat memasuki masa pubertas. Apalagi, menstruasi pertama sering datang tanpa diduga.

Jika anak belum memahami apa yang terjadi pada tubuhnya, mereka bisa merasa takut, malu, atau panik ketika melihat darah pertama kali. Nah, Okezone akan mengulas beragam alasan dan hal-hal yang perlu orangtua ketahui dalam mengedukasi anak soal menstruasi.

1. Mengapa Edukasi Menstruasi Penting Dilakukan Lebih Awal?

Memberikan edukasi kepada anak soal haid penting dilakukan sejak awal karena dapat membantu anak memahami perubahan tubuhnya. Diketahui, tubuh anak akan mengalami sejumlah perubahan, mulai dari payudara, pinggul, hingga tumbuhnya bulu-bulu di beberapa bagian tubuh.

Kemudian, edukasi juga penting dilakukan agar anak merasa lebih siap menghadapi pubertas. Dengan begitu, anak tidak menganggap menstruasi sebagai sesuatu yang menakutkan. Mereka bisa lebih percaya diri menjaga kesehatan reproduksi.

Selain itu, edukasi sejak awal juga membantu anak mengetahui bahwa menstruasi adalah proses biologis normal yang dialami perempuan. Jadi, penting sekali bagi orangtua memberi tahu anak sedari dini.

2. Kapan Waktu yang Tepat Memberikan Edukasi?

Lantas, kapan waktu yang tepat memberikan edukasi kepada anak soal menstruasi? Tidak perlu menunggu anak remaja. Edukasi bisa dimulai secara bertahap sejak usia sekolah dasar, terutama ketika anak mulai menunjukkan rasa ingin tahu tentang tubuhnya.

Anak perempuan umumnya mulai pubertas pada usia 8–13 tahun, sedangkan menstruasi pertama rata-rata terjadi sekitar usia 10–15 tahun. Karena itu, penting bagi orangtua mulai membahas pubertas dan menstruasi sebelum masa tersebut tiba.