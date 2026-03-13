3 Tips Redakan Nyeri atau Kram saat Menstruasi

JAKARTA - Nyeri atau kram saat menstruasi terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan. Apalagi jika ditambah dengan sesuatu yang membuat mood menjadi kurang bagus atau membuat marah.

Hal itu terkadang bisa berdampak pada aktivitas, bahkan bisa berdampak pada respons orang lain saat berkomunikasi atau berinteraksi dengan kita. Lalu bagaimana caranya agar nyeri atau kram saat menstruasi bisa reda? Berikut tiga tips yang bisa kamu lakukan untuk meredakan nyeri atau kram saat menstruasi selain dengan meminum obat.

Berolahraga untuk Merangsang Endorfin Kesenangan

Melansir dari Everyday Health, para peneliti dari Australia menemukan bahwa olahraga menjadi salah satu aktivitas yang paling ampuh untuk mengurangi rasa nyeri atau kram saat menstruasi. Aktivitas tersebut juga lebih baik daripada mengonsumsi obat pereda nyeri.

Melakukan Kompres dengan Bantalan Hangat

Menurut sebuah uji coba pada 2019, pemberian panas pada titik nyeri atau kram saat menstruasi bisa mengurangi nyeri setelah 20 menit hingga 24 jam. Studi juga membuktikan bahwa dengan memberikan sensasi hangat, nyeri bisa berkurang lebih efektif dibandingkan dengan mengonsumsi obat pereda nyeri.

Kamu bisa memberikan sensasi hangat pada titik kram dengan menggunakan bantal penghangat atau mengompres dengan air hangat yang dibalut kain. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan obat pereda nyeri yang memberikan sensasi hangat seperti koyo.

Mengonsumsi Minuman dari Herbal

Mengonsumsi minuman herbal bisa menjadi cara alternatif untuk meredakan nyeri kram saat menstruasi. Seperti kayu manis dan jahe yang terbukti dapat menghambat jalur penyebab menyempitnya pembuluh darah dan kram. Selain jahe dan kayu manis, terdapat juga kamomil yang merupakan ramuan herbal dan terbukti bisa meredakan nyeri kram saat menstruasi.

Demikian tiga tips yang bisa kamu lakukan untuk meredakan nyeri kram saat menstruasi dan lebih baik daripada mengonsumsi obat pereda nyeri.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

