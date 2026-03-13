5 Mitos Menstruasi yang Dipercaya Banyak Orang, Ternyata Masih Bisa Hamil?

JAKARTA - Menstruasi adalah proses biologis yang dialami sebagian besar perempuan setiap bulan. Namun hingga kini, masih banyak mitos yang beredar di masyarakat tentang periode haid.

Padahal, sejumlah anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Dikutip dari Healthline, berikut ini beberapa mitos tentang menstruasi yang perlu diluruskan:

PMS Sama untuk Semua Orang

Banyak orang mengira setiap perempuan mengalami gejala PMS yang sama. Padahal, kenyataannya tidak demikian.

Gejala PMS bisa sangat berbeda pada setiap orang. Sebagian mungkin hanya merasakan perubahan suasana hati ringan, sementara yang lain bisa mengalami kram perut, sakit kepala, kelelahan, atau perubahan emosi yang lebih kuat.

Nyeri Haid Sama Seperti Rasa Sakit Biasa

Nyeri menstruasi sering dianggap sebagai rasa sakit biasa yang bisa dibandingkan dengan pengalaman nyeri lain. Namun, kenyataannya nyeri haid bisa jauh lebih kompleks.