Mengenal Menstrual Hygiene Day, Perayaan Hari Menstruasi Sedunia

JAKARTA - Menstrual Hygiene Day atau Hari Kebersihan Menstruasi Sedunia diperingati setiap 28 Mei sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan dan kebersihan menstruasi. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk menghapus stigma serta memperluas akses terhadap informasi dan fasilitas yang layak terkait menstruasi.

Hari Kebersihan Menstruasi pertama kali diperingati untuk mendorong perhatian global terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan dan remaja perempuan dalam mengelola menstruasi secara sehat dan aman. Kurangnya edukasi, stigma sosial, keterbatasan akses produk menstruasi, hingga fasilitas sanitasi yang tidak memadai masih menjadi persoalan di banyak negara.

Kondisi tersebut dapat berdampak pada kesehatan, pendidikan, hingga kehidupan sosial perempuan dan anak perempuan. Tidak sedikit yang kesulitan mengikuti kegiatan belajar atau aktivitas sehari-hari karena keterbatasan fasilitas dan informasi mengenai menstruasi.

Kesehatan Perempuan

Isu kesehatan menstruasi juga dinilai berkaitan dengan hak asasi manusia. Banyak perempuan, remaja, transgender, dan individu non-biner masih mengalami hambatan dalam mengelola menstruasi dengan nyaman dan bermartabat akibat faktor kemiskinan, ketimpangan gender, hingga norma sosial yang diskriminatif.

Selain itu, stigma mengenai menstruasi membuat pembahasan soal kesehatan reproduksi sering dianggap tabu. Akibatnya, masih banyak orang yang tidak memperoleh informasi yang benar terkait menstruasi dan cara menjaga kebersihannya.