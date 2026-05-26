Mengenal 4 Fase Hormonal Siklus Menstruasi, Penyebab Mood Perempuan Sering Berubah

JAKARTA - Perubahan suasana hati atau mood pada perempuan sering kali dipengaruhi oleh perubahan hormon selama siklus menstruasi. Dalam satu bulan, tubuh perempuan mengalami beberapa fase hormonal yang memengaruhi kondisi fisik maupun emosional.

Siklus menstruasi sendiri merupakan proses alami tubuh untuk mempersiapkan kemungkinan terjadinya kehamilan. Umumnya, siklus dihitung dari hari pertama menstruasi hingga sehari sebelum menstruasi berikutnya dimulai.

Mengutip laman Better Health, rata-rata siklus menstruasi berlangsung sekitar 28 hari. Namun, setiap perempuan bisa memiliki durasi yang berbeda. Pada remaja, siklus bisa mencapai 45 hari, sedangkan perempuan usia 20 hingga 30 tahun biasanya memiliki siklus sekitar 21–38 hari.

4 Fase Siklus Menstruasi

1. Fase Menstruasi

Fase pertama adalah menstruasi atau haid. Pada tahap ini, lapisan dinding rahim meluruh dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah menstruasi.

Darah haid terdiri dari darah, lendir, serta jaringan dari lapisan rahim. Rata-rata menstruasi berlangsung sekitar 3 hingga 7 hari.