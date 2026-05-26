5 Perubahan Bentuk Tubuh pada Anak yang Baru Menstruasi, Orangtua Wajib Tahu!

PUBERTAS sering dimulai lebih awal dari yang dibayangkan banyak orangtua, terutama pada anak perempuan. Masa ini merupakan bagian alami dari proses tumbuh kembang menuju dewasa.

Dengan memahami perubahan yang terjadi, orangtua dapat membantu anak merasa lebih tenang dan percaya diri saat anak perempuan mengalami menstruasi pertama kali. Okezone pun akan mengulas 5 perubahan bentuk tubuh pada anak yang baru menstruasi.

Dilansir dari Healthy Children, Selasa (26/5/2026), berikut 5 perubahan bentuk tubuh pada anak yang baru menstruasi:

1. Payudara Semakin Berkembang

Pubertas pada anak perempuan umumnya dimulai antara usia 8 hingga 13 tahun. Tanda awal yang paling sering muncul adalah berkembangnya “kuncup” payudara.

Pada tahap awal ukuran payudara bisa belum simetris, salah satu sisi dapat tumbuh lebih dulu, dan area sekitar payudara mungkin terasa nyeri atau sensitif. Kondisi ini normal dan biasanya akan membaik seiring waktu.

Perkembangan payudara sebenarnya sering dimulai sebelum menstruasi pertama. Namun setelah menstruasi datang, ukuran dan bentuk payudara biasanya terus berkembang mengikuti perubahan hormon. Kecepatan perkembangannya berbeda pada setiap anak, sehingga tidak perlu membandingkan diri dengan teman sebaya.

2. Tumbuhnya Rambut

Rambut-rambut di tubuh juga akan bertumbuh lebih kasar di beberapa area tubuh. Di antaranya, di area kemaluan, ketiak, dan kaki.

Pada sebagian anak perempuan, tumbuhnya rambut kemaluan bahkan bisa menjadi tanda pertama pubertas sebelum payudara berkembang. Pertumbuhan rambut dipicu oleh perubahan hormon yang meningkatkan aktivitas kelenjar minyak dan keringat.