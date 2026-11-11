Pacar Lamine Yamal Inez Garcia Terkena Herpes, Akui Bukan yang Pertama Kali

KEKASIH pesepakbola muda Barcelona, Lamine Yamal, yakni Ines Garcia, membagikan kabar terbaru mengenai kondisi kesehatannya. Model sekaligus influencer asal Spanyol tersebut mengungkapkan bahwa dirinya mengalami cold sore atau luka lepuh akibat infeksi virus herpes simpleks tipe 1 (HSV-1).

Ines mengaku ini bukan pertama kalinya dia terkena cold sore. Kini, infeksi virus herpes ini pun kembali menjangkitinya.

Kabar tersebut menarik perhatian publik setelah Ines memperlihatkan luka yang muncul di bagian hidung melalui unggahan Instagram. Ia mengaku sempat cukup lama tidak mengalami gejala, sebelum akhirnya kondisi tersebut kembali kambuh.

1. Ines Garcia Ungkap Herpes Kembali Kambuh

Dilansir dari California Post, Ines Garcia membagikan pengalaman pribadinya menghadapi cold sore melalui Instagram pada Sabtu, 7 November 2026. Dalam unggahan tersebut, ia memperlihatkan luka lepuh yang muncul di bagian hidungnya.

Ines juga menceritakan bahwa gejala tersebut kembali muncul. Sebelumnya, dia cukup lama tidak mengalami kekambuhan.

"Yesterday, I woke up with one on my nose," tulis Ines.

Kemunculan luka tersebut menjadi kabar yang kurang menyenangkan bagi Ines karena sebelumnya ia sempat melewati periode tanpa gejala. Cold sore merupakan luka lepuh kecil yang umumnya muncul di sekitar bibir, tetapi juga dapat terjadi di bagian wajah lainnya, termasuk hidung.

2. Sempat Mengalami Kekambuhan Setiap Bulan

Dalam pengakuannya, Ines juga mengenang masa ketika cold sore sering muncul dalam kehidupannya. Sekitar setahun sebelumnya, ia mengaku mengalami kekambuhan setidaknya satu kali setiap bulan.

Namun, frekuensi tersebut sempat berkurang hingga dirinya tidak mengalami gejala selama beberapa waktu. Kemunculan luka di hidung kali ini pun terasa seperti kembalinya masalah kesehatan yang sebelumnya sempat mereda.

Meski demikian, frekuensi kekambuhan herpes memang berbeda pada setiap orang. Sebagian orang hanya mengalami gejala sesekali, sedangkan lainnya dapat mengalami kekambuhan lebih sering.