Jantung Berdebar setelah Minum Kopi? Bisa Jadi Bukan karena Kafein

JAKARTA - Minum kopi menjadi kebiasaan bagi banyak orang untuk meningkatkan mood, energi dan membuat tubuh lebih bersemangat memulai aktivitas. Namun, sebagian orang justru merasakan jantung berdebar lebih cepat setelah menyeruput minuman berkafein tersebut.

Kondisi ini dikenal sebagai palpitasi jantung, yaitu sensasi ketika detak jantung terasa lebih cepat, berdebar kencang, atau seperti bergetar di dalam dada.

Meski kafein bisa menjadi pemicunya, jantung berdebar setelah minum kopi ternyata tak selalu disebabkan oleh kandungan tersebut. Frekuensi, durasi, serta gejala lain yang menyertainya juga perlu diperhatikan.

Melansir The Times of India, dokter ahli kardiologi intervensi, dr. Amit Gupta menjelaskan bahwa kafein merupakan stimulan yang bekerja dengan mengaktifkan sistem saraf pusat.

Efeknya tak hanya membuat seseorang lebih waspada, tetapi juga dapat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah untuk sementara waktu.

Namun, respons setiap orang terhadap kafein berbeda-beda. Seseorang yang jarang minum kopi mungkin merasakan jantung berdebar setelah satu cangkir, sedangkan orang lain bisa mengonsumsi kopi dalam jumlah sedang tanpa mengalami keluhan. Selain kopi, asupan kafein dari teh, cokelat, minuman energi, hingga obat-obatan tertentu juga perlu diperhitungkan.

Kapan Jantung Berdebar Tidak Terlalu Mengkhawatirkan?