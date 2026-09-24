Kopi atau Teh yang Lebih Baik untuk Kesehatan Tulang?

JAKARTA - Kopi dan teh sama-sama menjadi minuman andalan banyak orang untuk memulai hari. Namun, kalau berbicara soal kesehatan tulang, ternyata keduanya bisa memberikan efek yang sedikit berbeda.

Melansir Health, penelitian terbaru menunjukkan bahwa teh mungkin punya sedikit keunggulan dalam hal kesehatan tulang dibandingkan kopi. Meski begitu, bukan berarti pencinta kopi harus langsung meninggalkan minuman favoritnya.

Kesehatan tulang memang perlu semakin diperhatikan seiring bertambahnya usia. Tulang bisa menjadi lebih rapuh, terutama pada perempuan setelah menopause yang memiliki risiko osteoporosis lebih tinggi.

Teh Berkaitan dengan Tulang yang Lebih Padat

Penelitian pada 2025 yang melibatkan hampir 10.000 perempuan lanjut usia menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi teh memiliki kepadatan tulang pinggul sedikit lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak minum teh.

Penelitian lain pada hampir 50.000 perempuan pascamenopause juga menemukan adanya kaitan antara konsumsi teh dan kepadatan tulang yang lebih tinggi di beberapa bagian tubuh. Konsumsi teh juga dikaitkan dengan kemungkinan osteoporosis dan patah tulang yang lebih rendah.

Salah satu alasan yang diduga berperan adalah kandungan polifenol dalam teh. Senyawa tumbuhan ini memiliki sifat antioksidan dan dapat membantu melindungi sel serta mengurangi peradangan.