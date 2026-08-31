Rutin Minum Kopi Bantu Penyembuhan Pasien Kanker Payudara? Ini Kata Studi

JAKARTA - Kebiasaan minum kopi ternyata dikaitkan dengan kemungkinan hasil yang lebih baik pada pasien kanker payudara. Sebuah penelitian menemukan bahwa perempuan dengan kanker payudara yang mengonsumsi lebih banyak polifenol, terutama dari kopi, memiliki risiko kematian akibat penyakit tersebut dan kemungkinan kekambuhan yang lebih rendah.

Temuan itu berasal dari studi yang diterbitkan dalam British Journal of Nutrition. Penelitian tersebut memantau 95 perempuan yang didiagnosis kanker payudara selama kurang lebih 11 tahun.

Peneliti kemudian melihat asupan polifenol para peserta. Polifenol merupakan senyawa alami dari tumbuhan yang dapat ditemukan dalam berbagai makanan dan minuman, termasuk kopi, teh, biji-bijian utuh, buah, serta sayuran.

Hasil penelitian menunjukkan peserta dengan asupan polifenol tertinggi memiliki risiko kematian akibat kanker payudara sekitar 80 persen lebih rendah dibandingkan kelompok dengan asupan terendah. Mereka juga tercatat memiliki kemungkinan lebih kecil mengalami kekambuhan.

Kopi menjadi salah satu sumber polifenol yang paling banyak dikonsumsi oleh peserta penelitian tersebut.

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