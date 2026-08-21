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Budaya Ngopi Makin Populer, Kopi Menjelma Jadi Bagian dari Gaya Hidup

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |08:03 WIB
Budaya Ngopi Makin Populer, Kopi Menjelma Jadi Bagian dari Gaya Hidup
Budaya Ngopi Makin Populer, Kopi Menjelma Jadi Bagian dari Gaya Hidup (Foto: Freepik)
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JAKARTA Kopi kini tidak hanya dipandang sebagai minuman untuk menemani aktivitas sehari-hari. Bagi sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, aktivitas minum kopi telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup sekaligus ruang untuk membangun komunitas dan interaksi sosial.

Perubahan kebiasaan tersebut ikut mendorong perkembangan industri kopi di Indonesia. Ekosistemnya pun semakin luas, tidak hanya melibatkan kedai kopi dan konsumen, tetapi juga petani, pengolah biji kopi, roaster, distributor, barista hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perkembangan itu menjadi salah satu perhatian dalam penyelenggaraan Indonesia Coffee Expo (ICX) Jakarta 2026 yang akan berlangsung pada 4–6 September 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan.

ICX Jakarta 2026 ditargetkan menghadirkan lebih dari 7.500 pengunjung dan 75 brand. Ajang tersebut diproyeksikan memiliki potensi transaksi hingga Rp4 miliar.

Ketua Umum Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) Daryanto Witarsa mengatakan, perubahan perilaku konsumen membuat kopi semakin lekat dengan gaya hidup, terutama di kalangan generasi muda.

“Kalau kita lihat tren sekarang, kopi sudah menjadi lifestyle. Banyak Gen Z dan milenial muda yang menjadi target kita. Karena itu dari sisi branding juga harus beradaptasi, bagaimana anak-anak muda bisa ikut pesta kopi bersama. Itu yang kita tuju,” ujar Daryanto dalam konferensi pers ICX Jakarta 2026 di Jakarta.

Kopi dan Perkembangan Gaya Hidup

      
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Topik Artikel :
Gaya Hidup Kopi Indonesia Kopi
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