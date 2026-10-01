Hari Kopi Internasional, Ini Sederet Manfaat Meminum Kopi: Dari Jaga Berat Badan hingga Kurangi Depresi

Hari kopi internasional diperingati setiap tanggal 1 Oktober. (Foto: Freepik)

KOPI menjadi salah satu minuman yang tidak bisa dipisahkan dari keseharian banyak orang. Secangkir kopi kerap menjadi teman untuk memulai pagi, menemani bekerja, hingga bersantai.

Setiap 1 Oktober, dunia memperingati Hari Kopi Internasional. Momen ini menjadi kesempatan untuk mengenal lebih jauh minuman yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat di berbagai negara.

Selain memiliki cita rasa dan aroma khas, kopi juga mengandung kafein serta berbagai senyawa bioaktif yang dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan. Namun, manfaat tersebut tetap perlu dilihat dalam konteks pola hidup secara keseluruhan.

Konsumsi kopi berlebihan juga dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan pada sebagian orang. Lantas, apa saja manfaat minum kopi setiap hari?

Dilansir dari Health Line, berikut 7 manfaat minum kopi:

1. Membantu Meningkatkan Energi

Salah satu alasan paling populer seseorang minum kopi adalah untuk menghilangkan rasa kantuk. Kopi mengandung kafein, yaitu stimulan sistem saraf pusat yang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi rasa lelah.

Kafein bekerja dengan menghambat aktivitas adenosin, senyawa di otak yang berperan dalam menimbulkan rasa kantuk. Karena itu, setelah minum kopi seseorang dapat merasa lebih segar dan fokus.

2. Mendukung Kesehatan Otak

Konsumsi kopi juga dikaitkan dengan kesehatan otak. Beberapa penelitian menemukan bahwa konsumsi kafein secara rutin berhubungan dengan risiko yang lebih rendah terhadap penyakit neurodegeneratif tertentu, termasuk Parkinson.

Konsumsi kopi dalam jumlah sedang juga diteliti kaitannya dengan risiko demensia dan penurunan fungsi kognitif. Namun, hasil penelitian mengenai manfaat kopi terhadap otak masih beragam sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

3. Membantu Menjaga Berat Badan

Kopi juga berpotensi mendukung pengelolaan berat badan. Kafein dapat meningkatkan pengeluaran energi dan dalam beberapa penelitian dikaitkan dengan perubahan metabolisme serta penyimpanan lemak.

Namun, manfaat ini dapat berbeda pada setiap orang. Selain itu, kandungan tambahan dalam minuman kopi juga perlu diperhatikan. Kopi hitam tanpa banyak gula tentu berbeda dengan kopi yang dicampur gula, krimer, susu kental manis, atau sirup dalam jumlah besar.