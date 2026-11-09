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HOME WOMEN FOOD

4 Makanan yang Tak Perlu Dicuci sebelum Dimasak, dari Ayam hingga Jamur

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |11:05 WIB
4 Makanan yang Tak Perlu Dicuci sebelum Dimasak, dari Ayam hingga Jamur
Ilustrasi makanan yang tak perlu dicuci sebelum dimasak. (Foto: dok bearfotos/Magnific)
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JAKARTA - Mencuci bahan makanan, seperti sayuran atau daging sebelum dimasak sudah menjadi kebiasaan banyak orang. Selain dianggap bisa menghilangkan kotoran, membilas bahan makanan dengan air juga sering dilakukan untuk memastikan makanan lebih bersih dan aman dikonsumsi.

Namun, dilansir dari Real Simple, ternyata tidak semua bahan makanan perlu dicuci sebelum diolah. Pada beberapa jenis makanan, hal tersebut justru dapat menyebarkan bakteri ke wastafel hingga peralatan masak lainnya.

Berikut empat makanan yang sebaiknya tidak dicuci sebelum dimasak.

1. Daging Unggas

Daging ayam dan kalkun mentah sebaiknya tidak dicuci sebelum dimasak. Menurut ahli epidemiologi lingkungan, Vanessa Coffman, membilas daging unggas justru bisa menyebarkan bakteri seperti Salmonella dan Campylobacter ke area dapur serta bahan makanan lain.

Paparan kedua bakteri tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit akibat makanan. Karena itu, cara yang lebih aman adalah memastikan daging unggas dimasak hingga mencapai suhu internal minimal 74 derajat Celsius.

2. Daging Merah

Daging merah seperti daging sapi, babi, dan daging giling juga tidak perlu dibilas di bawah air mengalir sebelum dimasak. Sama seperti daging unggas, mencuci daging merah dapat menyebarkan bakteri ke wastafel dan permukaan dapur lainnya.

Alih-alih dicuci, keringkan permukaan daging menggunakan tisu dapur sekali pakai. Daging yang lebih kering juga lebih mudah diolah dan membantu menghasilkan permukaan kecokelatan yang sempurna saat dipanggang atau dimasak dengan suhu tinggi.

3. Seafood

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