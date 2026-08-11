10 Makanan Murah Meriah yang Bisa Turunkan Tekanan Darah Tinggi

JAKARTA - Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah faktor risiko penyakit jantung yang paling umum dan sebenarnya bisa dicegah. Lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia mengidap tekanan darah tinggi. Kondisi ini ditandai dengan angka tekanan darah sistolik (SBP, angka atas) mencapai 130 mm Hg atau lebih, tekanan darah diastolik (DBP, angka bawah) lebih dari 80 mm Hg, atau keduanya.

Perubahan gaya hidup dan pola makan bisa membantu menurunkan tekanan darah sekaligus menekan risiko penyakit jantung. Dokter juga biasanya meresepkan obat penurun tekanan darah, seperti penghambat angiotensin-converting enzyme (ACE).

Beberapa jenis makanan, terutama yang tinggi kalium dan magnesium, ampuh membantu menurunkan tekanan darah. Melansir Healthline, berikut 10 makanan terbaik dengan harga terjangkau untuk mengatasi tekanan darah tinggi:

1. Buah Sitrus

Buah sitrus bisa membantu menurunkan tekanan darah. Buah-buahan ini kaya akan vitamin, mineral, dan senyawa tanaman yang menjaga kesehatan jantung dengan mengurangi faktor risiko seperti hipertensi. Contoh buah sitrus antara lain jeruk bali (grapefruit), jeruk, dan lemon.

Riset tahun 2021 yang meninjau data 10 tahun terakhir tentang buah dan penanganan hipertensi menemukan bahwa mengonsumsi sekitar 530–600 gram buah per hari (setara empat buah jeruk) sangat bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah. Para peneliti mengaitkan buah sitrus secara khusus dengan penurunan risiko hipertensi.

2. Ikan Berlemak

Ikan berlemak merupakan sumber asam lemak omega-3 yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Lemak sehat ini membantu menurunkan tekanan darah dengan cara meredakan peradangan.

Studi tahun 2022 terhadap 71 penelitian dan data kesehatan dari 4.973 orang menganalisis hubungan omega-3 (dari makanan atau suplemen) dengan tekanan darah. Manfaat penurunan tekanan darah paling optimal didapat dari asupan harian 2–3 gram omega-3 (sekitar 100 gram porsi salmon).