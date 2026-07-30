2 Gerakan Sederhana yang Bisa Melancarkan Aliran Darah ke Jantung

JAKARTA – Menjaga kelancaran aliran darah merupakan salah satu kunci untuk menjaga kesehatan jantung. Tak harus selalu melakukan olahraga berat, dokter menyebut ada dua gerakan sederhana yang dapat membantu melancarkan sirkulasi darah dari kaki kembali ke jantung, sehingga kerja organ vital tersebut menjadi lebih optimal.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan, menjelaskan bahwa banyak orang hanya berfokus pada latihan untuk tubuh bagian atas. Padahal, otot-otot kaki memiliki peran penting sebagai "pompa" yang membantu mengembalikan darah ke jantung melawan gaya gravitasi.

“Katanya rutin tepuk lipatan siku bisa bantu kerja jantung. Ini dipercaya melancarkan peredaran darah di lengan. Tapi jantung juga dipengaruhi darah yang balik dari kaki. Paling jauh, dipompa naik,” kata dr. Cecep dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, dikutip Kamis (30/7/2026).

Contoh Gerakan

Gerakan pertama yang disarankan adalah toe raise, yaitu mengangkat ujung kaki sementara tumit tetap menempel di lantai. Latihan ini dapat dilakukan sebanyak 10–15 kali dalam 2–3 set setiap hari.

Menurut dr. Cecep, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gerakan tersebut mampu memberikan dorongan yang kuat pada aliran darah sehingga membantu mencegah penumpukan darah di tungkai dan memperlancar alirannya kembali ke jantung.

“Pertama, angkat ujung kaki, tumit tetap menempel. Lakukan 10 sampai 15 kali, 2–3 set. Kata penelitian, ini yang dorongannya paling kencang, sekaligus mengisi ulang pembuluh darah. Jadi darah tidak menumpuk dan alirannya kembali ke jantung lebih lancar,” ujarnya.