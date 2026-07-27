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HOME WOMEN FOOD

7 Makanan yang Bantu Tingkatkan Gairah Seksual

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |23:02 WIB
7 Makanan yang Bantu Tingkatkan Gairah Seksual
Tiram. (Foto: dok Magnific/4045)
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JAKARTA - Kamu mungkin sudah pernah dengar kalau tiram (oyster) punya khasiat afrodisiak atau pembangkit gairah seksual. Tapi, tahukah kamu kalau ada banyak makanan lain yang bisa membawa dampak positif buat kehidupan seksual?

Bagi banyak orang, aktivitas seksual sangat berkaitan dengan kesehatan fisik dan emosional. Jadi, tidak heran kalau makanan yang kamu konsumsi punya peran penting. 

Pola makan bergizi bisa menguntungkan kehidupan seksual dengan cara meningkatkan libido, melancarkan aliran darah, menyehatkan jantung, dan menambah stamina.

Makan sayur-sayuran dan protein tanpa lemak, serta mengurangi gula dan lemak jenuh juga bisa mencegah kondisi yang mengganggu libido, seperti sindrom metabolik dan masalah hormon.

Melansir Healthline, berikut 7 makanan padat nutrisi yang bisa membangkitkan gairah seksual sekaligus menjaga kesehatanmu secara keseluruhan:

1. Tiram dan makanan kaya zinc lainnya

      
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Topik Artikel :
gairah seksual makanan tiram
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