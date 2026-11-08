8 Lokasi Syuting The Remarried Empress, Bisa Jadi Ide Liburan

JAKARTA - Drama Korea atau drakor terbaru The Remarried Empress ramai jadi sorotan para pencinta film atau serial Korea. Dengan genre romantis fantasi, drakor ini menampilkan para pemain yang jempolan, seperti Shin Min-ah, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk, dan Lee Se-young.

The Remarried Empress diadaptasi dari novel web dan webtoon terkenal yang berjudul sama besutan Alphatart. Drama ini menawarkan kisah cinta, perselingkuhan, perebutan kekuasaan, hingga kehidupan kerajaan yang penuh intrik.

Yang tak kalah menarik, The Remarried Empress menyajikan visual kerajaan Eropa yang megah. Untuk menghadirkan suasana tersebut, proses produksi drakor ini dilakukan di sejumlah istana, kastel, dan taman bersejarah di Republik Ceko dan Jerman.

Penasaran lokasi syuting drakor ini dimana saja? Ada delapan tempat ikonik menjadi latar dari The Remarried Empress yang dikutip dari Czech Film Commission yang siapa tahu bisa jadi ide buat liburanmu. Yuk, simak!

1. Schleissheim Palace, Jerman

Lokasi ini jadi yang paling krusial dalam drama The Remarried Empress. Kompleks istana bergaya Barok menggambarkan megahnya istana Kekaisaran Timur. Arsitekturnya membuat lokasi ini cocok untuk menggambarkan kehidupan keluarga kerajaan, termasuk berbagai adegan di lingkungan istana Navier dan Sovieshu.

2. Kutná Hora, Republik Ceko